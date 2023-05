Ontploffing en schietpartij in Rotterdam

Connect on Linked in

Net na middernacht is er in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief ontploft in een portiek aan de Taandersstraat in Rotterdam-West. Na de explosie ontstond korte tijd brand. Elders in de stad was er een schietpartij op straat waarbij een gewonde viel.

(beeld JBMedia)

Sporen

De politie zegt dat er bij de ontploffing niemand gewond is geraakt. Er is door de politie een onderzoek gedaan en er zijn sporen veilig gesteld.

Over de dader of dader is niets bekend geworden.

Been

Bij een schietpartij in de Berkelstraat of de Fuikstraat in Rotterdam-Kralingen is afgelopen nacht een 25-jarige Rotterdammer gewond geraakt aan zijn been (foto).

Hij is rond 01.00 per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zette een grote plaats delict af. Er zijn tenminste vijf hulzen aangetroffen. De forensische opsporingsdienst van de politie heeft diverse andere sporen veiliggesteld.