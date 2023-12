Ontploffing in Amsterdam op Eerste Kerstdag

Connect on Linked in

Bij een woning in Amsterdam is maandagavond een explosief afgegaan. Daarbij raakte niemand gewond. Er is geen verdachte aangehouden. In de hoofdstad zijn sinds 2022 38 verdachten vervolgd, voor 27 explosies. Het leidde tot tien veroordelingen.

Woning

De ontploffing was bij een woning aan de Milovan Djilastraat in Amsterdam Zuidoost en vond gisteravond rond 18.30 plaats. Dit meldt de politie.

Bij de explosie raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar een dader, onder meer via getuigen en beelden waarop de dader of daders te zien zouden kunnen zijn.

Specialist

Er kwam een specialist van de politie ter plaatse, die onderzocht of er nog explosiegevaar was. De forensische opsporing is daarna met sporenonderzoek begonnen.

Waarschuwen

Eerder deze maand liet burgemeester Femke Halsema van Amsterdam aan de gemeenteraad weten dat er een social media-campagne komt om jongeren te waarschuwen zich niet voor dit soort aanslagen te laten lenen. Daarin moet duidelijk worden gemaakt welke gevaren daarbij spelen en wat voor straffen ze kunnen krijgen.

De hoogste straf die de afgelopen twee jaar is opgelegd is een celstraf van zes jaar. Dit meldde de stadszender AT5. Sinds 2022 is het OM in Amsterdam tegen 38 verdachten een vervolging gestart, voor 27 explosies.

25 van deze 38 verdachten zijn onder de 23 jaar, de jongste is 13 jaar. In totaal zijn er in die tijd tien verdachten veroordeeld en twee deels veroordeeld, maar een groot deel van de zaken moet nog worden behandeld door de rechtbank. Zeven zaken zijn geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs en maar één verdachte is vrijgesproken.