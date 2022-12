Ontploffing in een woning in Maartensdijk

Connect on Linked in

De politie zegt getuigen of camerabeelden te zoeken die meer kunnen vertellen over de dader of daders die mogelijk in Maartensdijk een ontploffing in een woonhuis hebben veroorzaakt. De politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.30 een melding van een mogelijke woningbrand aan de Melkweg in Maartensdijk. Bij aankomst bleek dat er een explosie in het huis was geweest.

Vuurwerkbom

De toedracht van de explosie is nog onbekend en ook over daders is niets bekend.

Op het moment van de explosie waren er wel mensen aanwezig in de woning maar die bleven ongedeerd. De politie zegt dat de bewoners elders zijn ondergebracht.

Buurtbewoners zeiden tegen RTV Utrecht dat vorige week in dezelfde straat een vuurwerkbom is ontploft. De politie zegt deze informatie mee te nemen in het onderzoek.

Burgemeesters

Vorige week stuurden vijf burgemeesters uit de Utrechtse regio, waaronder burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht, een brandbrief naar minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om hulp, omdat er de laatste maanden veel aanslagen zijn op panden in de regio, vaak in woonbuurten.