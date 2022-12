Ontploffing ‘zwaar explosief’ bij Tilburgse shishalounge

Connect on Linked in

In de Tilburgse binnenstad is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij een shishalounge. Het gebeurde rond 02.00. De politie spreekt van de ontploffing van een ‘zwaar explosief’. Doelwit was shishalounge Simit Plaza, op de hoek van de Heuvel en de Heuvelstraat. Behalve de gevel van de lounge is er ook schade aan ruiten van panden in de directe omgeving.

‘Ik ben er kapot van’, zegt de eigenaar in een reactie aan Omroep Brabant. Over de dader of daders is niets bekend. Er hangen veel camera’s in het winkelgebied van het centrum van Tilburg.

De politie was dinsdagochtend bezig met forensisch onderzoek.