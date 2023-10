Ontploffingen bij panden in meerdere steden

Connect on Linked in

De afgelopen nacht vonden drie explosies plaats bij verschillende panden. Er vielen daarbij geen gewonden. Bij geen van de incidenten werd een verdachte opgepakt. Ook is niets duidelijk over het motief van de aanslagen.

Explosie

De politie in Heerlen meldt dat er zaterdagavond rond 23.15 een explosie plaatsvond aan de Nederlandlaan in die stad. De oorzaak is tot nu toe onbekend. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, terwijl de straat werd afgezet. Er vielen geen gewonden. Niet duidelijk is bij welk object in de straat de ontploffing plaatsvond.

Beschadigd

Om 5.30 ging een explosief af bij een huis aan de Karmozijnbes, in Rotterdam-Ommoord. Een rolluik en een ruit raakten beschadigd. Ook hier raakte niemand gewond en doet de politie onderzoek.

Rook

In de Kellogstraat in Hoofddorp is volgens de politie waarschijnlijk vuurwerk door een brievenbus van een woning naar binnen gegooid. Daarbij raakte een voordeur beschadigd. De benedenverdieping van het huis stond vol met rook. Er vielen geen gewonden. Het incident vond afgelopen nacht rond 5.50 plaats.