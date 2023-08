Ontploffingen in Dordrecht en Oosthuizen

Connect on Linked in

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Dordrecht een ontploffing geweest bij een woning. Dat gebeurde rond 03.25 op de Fregatstraat in Dordrecht. Volgens de politie liep de woning flinke schade op, maar raakte niemand gewond.

(Beeld MediaTV)

Verdachte

Niet lang na de ontploffing werd op de Kievietsweg in Ridderkerk een man in een auto aangehouden als verdachte in het onderzoek. Zijn rol en betrokkenheid wordt nog nader onderzocht. De ontploffing is waarschijnlijk veroorzaakt door een vuurwerkbom. Brokstukken van een rolluik zijn door de kracht van de explosie door de straat geslingerd.

De brandweer kwam ter plaatse om een brand die ontstond door de explosie te blussen.

Oosthuizen

In het Noord-Hollandse Oosthuizen heeft een explosie schade veroorzaakt aan een woning aan de Kleine Werf. Er raakte niemand gewond.

Rond 02.45 werden bewoners opgeschrikt door een harde knal. De voordeur van de woning blijkt door de klap te zijn vernield. Door de ontploffing ontstond ook brand. Dit is eerst door agenten geblust en daarna door de brandweer.

Ook hier gaat het waarschijnlijk om een met vuurwerk geïmproviseerd explosief.