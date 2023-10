Ontploffingen in Utrecht en Almere

Connect on Linked in

Zowel in Utrecht als in Almere zijn in de nacht van maandag op dinsdag ontploffingen geweest. In Utrecht meldden buurtbewoners een enorme knal aan de Jutfaseweg. Daar ontplofte een explosief bij café Ons Honk.

Huis uit

Volgens de politie raakte er niemand gewond. Het pand is beschadigd geraakt. De ontploffing in Rivierenwijk vond plaats rond 04.00. Bewoners van een woning boven het café moesten enige tijd ten behoeve veiligheidsonderzoek hun huis uit. Over een dader of daders is niets bekend geworden.

Enorme knal op Jutphaseweg, voor de deur. Politie en brandweer snel ter plaatse. pic.twitter.com/QSdvFvZloA — Daan Langkamp (@Daanlangkamp) October 10, 2023

Voordeur

In Almere was er dinsdagnacht, rond 00.45, een explosief afgegaan bij een woning aan de Louis Paul Boonstraat. De voordeur en de hal raakten zwaar beschadigd.

De bewoner was thuis, maar er is niemand gewond geraakt.