‘Ontslagen agent haalde gevoelige informatie bij politie helpdesk’

Een man die bij de politie ontslagen was slaagde er volgens het Openbaar Ministerie in om toch gevoelige politie-informatie te pakken te krijgen en te verkopen aan criminelen. Hij belde met smoesjes naar een speciaal nummer waar straatagenten informatie over personen kunnen opvragen. Dat schrijft De Stentor.

Liquidatiepoging

Voor de rechtbank in Zwolle staat de 33-jarige Jesper D. hiervoor terecht. Hij werkte bij de politie Oost-Nederland. In één geval bestaat het vermoeden dat de info die hij doorgaf, leidde tot een liquidatiepoging.

RTIC

D. zou tientallen keren gevoelige en vertrouwelijke informatie hebben opgevraagd bij de telefonische helpdesk Real Time Intelligence Center (RTIC) van de politie in Apeldoorn. Dat gebeurde in de periode maart tot en met december 2020. Hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt van acht verschillende prepaid telefoons. De verdenking is dat hij zich voordeed als iemand anders en dienstnummers gebruikte van mensen die nog bij de politie werkten.

Kenteken

Het RTIC biedt politiemensen op straat 24/7 van snel informatie, bijvoorbeeld nadere informatie op basis van een kenteken of BSN-nummer of zelfs informatie over lopende onderzoeken naar verdachten.

Mogelijk is er iemand beschoten op basis van de opvraging van een kenteken door D.. Ook kwamen er personen er op deze manier achter dat er een onderzoek op hen liep.

Zes maanden

Drie verdachten worden in de zaak vervolgd. Het bewijs in de zaak komt van door de politie gekraakte berichten van EncroChat. De zaak tegen D. komt deze week voor de rechtbank.

Jesper D. was in 2018 al veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor het lekken van informatie uit politiesystemen aan criminelen en het schenden van het ambtsgeheim. Die zaak leidde tot zijn ontslag bij de politie.