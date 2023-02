Ontsnappingpoging met lakens uit detentiecentrum Rotterdam verijdeld

Connect on Linked in

Twee gedetineerden hebben zondagochtend geprobeerd om uit het Detentiecentrum Rotterdam te ontsnappen. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De mannen, die samen in een tweepersoonscel verbleven, vernielden hun celraam en wisten met aan elkaar geknoopte lakens van de eerste verdieping op de binnenplaats te komen. Het tweetal werd vervolgens snel weer in de kraag gevat.

De ontsnappingspoging vond plaats in het Huis van Bewaring van Detentiecentrum Rotterdam. Daar zitten verdachten in voorlopige hechtenis in afwachting van hun rechtszaak, maar ook vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting.

Nadat de twee gedetineerden hun celraam aan diggelen sloegen, wisten ze met behulp van aan elkaar geknoopte lakens om de eerste verdieping van de binnenplaats te komen. Personeelsleden signaleerden de ontvluchtingspoging, waarna alarm werd geslagen. Het personeel kon de mannen toen ze buiten hun cel waren snel inrekenen.

Isoleercel

Beide gedetineerden zijn in afwachting van een overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting in een isoleercel geplaatst. Omdat de ontvluchtingspoging plaatsvond in de vroege uren en de situatie inmiddels weer onder controle was, kon het reguliere dagprogramma voor de overige gedetineerden en vreemdelingen die in Detentiecentrum Rotterdam verblijven later op de ochtend gewoon doorgaan.

Onderzoek DJI

Zoals gebruikelijk bij dergelijke incidenten gaat de DJI een intern onderzoek instellen naar de gebeurtenissen om te bepalen of er wellicht zaken of procedures aangepast of aangescherpt moeten worden.