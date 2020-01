Ontsnapte Belgische gevangene in Nederland gepakt

Connect on Linked in

Een uit de gevangenis van het Belgische Wortel ontsnapte gevangene is zaterdagavond rond 19.00 aangehouden in Nijmegen, zo bevestigt het parket in Antwerpen. Het gaat om de Tunesiër Rachid S. die een straf van vijf jaar uitzat voor gewapende overvallen.

Hij had een gat in de muur van zijn cel gemaakt. In de nacht van vrijdag op zaterdag hij wist over een muur van vier meter hoog aan de rand van het gevangenisterrein te klimmen. Twee andere gedetineerden ontsnapten langs dezelfde route maar werden direct in de kraak gevat.

Op het terrein van de PI van Wortel staan geen camera’s aldus Het Nieuwsblad.