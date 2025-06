Verdwenen

Fito ontsnapte vorig jaar januari uit een gevangenis in de stad Guayaquil. Hij had een gevangenisstraf van 34 jaar opgelegd gekregen voor drugshandel, waarvan hij er 12 had uitgezeten, toen hij verdween. Hij zou daarbij zijn geholpen door gevangenispersoneel. De Ecuadoraanse president Daniel Noboa kondigde daarna de noodtoestand uit in het land.