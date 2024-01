Noodtoestand in Ecuador na nieuwe ontsnapping drugsbaas ‘Fito’

Connect on Linked in

In Ecuador heeft de President de noodtoestand afgekondigd, na het ontsnappen van de meest beruchte drugscrimineel van het land, met de bijnaam ‘Fito’.

Door Joost van der Wegen

Ontsnapt

De Ecuadoraanse President Daniel Noboa heeft gisteren de noodtoestand afgekondigd in het land, nadat bekend werd dat de beruchte crimineel Fito is ontsnapt uit de gevangenis waarin hij zijn 34-jarige celstraf uitzat. Dit meldt RTL Nieuws dinsdag. ‘Ik heb net landelijk de noodtoestand afgekondigd zodat de strijdkrachten alle politieke en wettelijke steun in hun handelen ervaren, zegt hij in een video.

Onbekend

Volgens de Engelstalige Ecuador Times is het al vanaf zondag onduidelijk waar de drugsbaas is. Er was een vergadering van de nationale veiligheidsraad voor nodig, om definitief te bepalen dat onbekend is waar de leider van de drugsorganisatie de Choneros zich bevindt.

Veiligheid

De burgemeester van de stad Guayaquil, waar Fito ontsnapte, laat weten dat er 100 veiligheidsagenten op strategische punten staan opgesteld ‘om de veiligheid te versterken’. Hieronder bevinden zich elitetroepen, en veel videobewakingscamera’s.

De drugsmisdaadwebsite Insight Crime meldt dat Ecuador in 2022 het tiende meest gewelddadige land in Midden- en Zuid-Amerika, met een stijging van het aantal moorden met 83 procent. In 2023 kwam het in de top drie binnen, vanwege het geweld tussen bendes die vechten om de drugswinsten. In Ecuador is een enorme toename van de handel in cocaïne.

De meeste drugs die illegaal Nederland in werden gesmokkeld, via de Rotterdamse haven, zijn afkomstig uit Ecuador. In 2023 werd een Presidentskandidaat in het land vermoord, waarbij er het vermoeden bestond van betrokkenheid van een moordcommando dat voor de Mexicaanse drugskartels werkt.

Fito

De echte naam van Fito is José Adolfo Macías Villamar. Hij wordt beschouwd als de machtigste crimineel in Ecuador. Fito is de leider van ‘Los Choneros’, een criminele bende die wordt gezien als de gewapende tak van het Mexicaanse Sinaloa-kartel in het land. Lees hier een portret van Fito op Crimesite.

Beeld: ‘Fito’ tijdens een eerdere arrestatie in Ecuador.