Ontvoerde man (42) ontsnapt in Delft

Een 42-jarige man is zaterdagnacht in Delft ontsnapt na een ontvoering die begon in Egmond aan Zee. Het slachtoffer is niet gewond geraakt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie kreeg rond 01.55 melding van een ontvoering van een persoon. Het slachtoffer zou eerder die dag in Egmond aan Zee zijn ontvoerd door meerdere personen. Het slachtoffer wist uiteindelijk ter hoogte van het Poptahof Noord in Delft te ontsnappen en daar belde hij de politie.

De man raakte niet gewond en maakt het volgens de politie ‘naar omstandigheden goed’. Over een aanleiding voor de ontvoering is nog niets bekend.

Witte Mercedes

Volgens het AD is zaterdagnacht op een parkeerplaats in natuurgebied de Kerkpolder bij Delft een witte Mercedes in beslag genomen. In de auto zijn meerdere spullen gevonden die de politie in beslag heeft genomen. De achterdeur van de auto heeft flinke schade die mogelijk verzoorzaakt is toen het slachtoffer wist te ontsnappen.

De politie kan niet zeggen of de in beslag genomen auto iets met de ontvoering te maken heeft.

De politie rukte met meerdere eenheden en een politiehelikopter uit voor een zoektocht naar de ontvoerders. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek naar het incident.