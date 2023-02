Ontvoering in Eindhoven: Nederlander met afgehakte vinger aangetroffen in Poppel (B)

Connect on Linked in

In Poppel (B), net over de grens onder Tilburg, is donderdagmiddag een 37-jarige Nederlander zwaargewond aangetroffen. Volgens Nederlandse en Belgische media was de man ontvoerd geweest en gefolterd door mensen uit het drugsmilieu. Hij zou zeker één vinger missen. Er is één verdachte opgepakt. De politie zoekt nog andere verdachten.

Eindhoven

Het slachtoffer is een man van 37 jaar uit de regio Nijmegen. De man zou zijn ontvoerd in Eindhoven. Hij werd niet ver van de grens in de gemeente Ravels gedumpt. Hij is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar.

Op de vrijdagmiddag werd een verdachte in het onderzoek aangehouden. Dat is een 23-jarige Belg van Antilliaanse komaf uit Lommel. De politie zoekt de verdachten vooral in Nederland. De federale gerechtelijke politie van Turnhout ondersteunt een in Nederland lopend onderzoek.

Bestelwagen

Omroep Brabant meldde donderdag al dat de politie een achtergelaten bestelwagen had aangetroffen langs de Aalsterweg in Eindhoven. Die werd onderzocht door agenten van de forensische opsporing. Ook een nabijgelegen bosje is onderzocht, onder meer met een speurhond. Vrijdag deelde de Nederlandse politie mee dat het busje onderwerp was van een onderzoek naar een ontvoering in het criminele milieu.