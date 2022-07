Ontwikkelaar EncroChat gearresteerd en weer vrijgelaten

Connect on Linked in

In een internationale politie-actie zijn in mei en juni in verschillende landen acht mensen gearresteerd die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij het opzetten van de pgp-berichtendienst EncroChat. De operaties zouden zijn geleid door de Franse politie in samenwerking met Europol. Er waren acties in Spanje, Dubai en de Dominicaanse Republiek. Een van de verdachten is Paul Krusky. Hij zou eind vorige maand zijn aangehouden in de Dominicaanse Republiek, zo schrijft Le Parisien, hij zou daarna weer op vrije voeten zijn gesteld.

Cruciale rol

De Canadees Paul Krusky speelde vanaf 2012 een cruciale rol bij de ontwikkeling van EncroChat. Eerder deze maand werd ook de vrouw van Paul Krusky gearresteerd, en verder zes andere mensen die verdacht werden van betrokkenheid bij het runnen van EncroChat, drie in Spanje en drie in Dubai.

Vice News zegt geen bevestiging van een woordvoerder van Europol te hebben kunnen krijgen van het bericht in Le Parisien.

Gelezen

In 2020 wist de Franse politie software op een bepaald type Encro-telefoon te plaatsen waardoor berichten van duizenden gebruikers gedurende enkele maanden “live” door de politie konden worden gelezen. Nederlandse specialisten speelden een grote rol bij de operatie. Inmiddels zijn in verschillende landen mensen veroordeeld op grond van bewijs uit de chats die via Encro zijn verstuurd.

Zowel in Frankrijk als in Nederland is enkele jaren geleden strafrechtelijk onderzoek gestart naar de personen achter EncroChat. Daaruit vloeide volgens het Openbaar Ministerie het hacken van de (Franse) servers en daarna de telefoons voort. De chats van de, volgens justitie criminele gebruikers van EncroChat, waren eigenlijk een soort bijvangst van het eerste EncroChat-onderzoek, zo impliceert justitie.

