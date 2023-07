Onur K. krijgt levenslang voor doden vrouw, kinderen en moeder

Connect on Linked in

In een viervoudige familiemoord is het gerechtshof tot een ander oordeel gekomen dan de rechtbank. Onur K. uit Etten-Leur krijgt in hoger beroep wel een levenslange gevangenisstraf, voor het doden van zijn vrouw, kinderen en moeder.

Door Joost van der Wegen

Beeld: gebouw van het gerechtshof in Den Bosch

Executie

Op 27 maart 2020 wurgde Onur K. (36) zijn vrouw (31), doodde hij ook zijn zoontje (6) en dochtertje (2), en later zijn eigen moeder (65). Dit gebeurde nadat zijn huis in de executie verkocht zou worden, toen hij de hypotheek niet meer kon betalen. Hij kon een koopovereenkomst voor een nieuw huis niet nakomen, nadat geld van familie uit Turkije niet bij hem terecht was gekomen. Hij had al langer ook een gokverslaving.

In de war

Vanaf januari 2020 raakte K. in de war op zijn werk, en meldde hij zich ziek. Op 28 maart gaat het mis. Hij brengt zijn gezin en schoonmoeder om het leven, door ze met verschillende kabels van apparatuur te wurgen.

Tijdens een videotelefoontje met zijn schoonvader, ziet deze laatste dat de kinderen en zijn dochter niet meer leven, als hij vraagt hen van dichtbij te filmen. K.’s broer gaat daarop naar het huis, en vindt de overledenen.

K. wordt later zelf ergens anders aangehouden. In zijn bloed wordt een lage concentratie van de pijnstiller Oxycodon gevonden, een middel dat te vergelijken is met morfine of heroïne in zijn uitwerking.

Besparen

Onur K. gaf de moord op zijn moeder toe, maar ontkende betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw en kinderen. Hij zou een grote geldlening niet hebben kunnen afbetalen, en toen hij terugkwam van een wandeling, waarbij hij was ontvoerd door de schuldeisers, trof hij zijn gezin vermoord aan. Toen de moeder dit ook te zien kreeg, zou haar hebben vermoord, om haar het trauma hierover te besparen.

Uit onderzoek bleek dat hij nooit zijn huis uit is geweest, er geen bewijzen waren van de lening, en dat van een buitenlandse partij of een ontvoering door hen geen sporen waren. Ook werd er in het bloed van K.’s moeder Oxycodon gevonden. Op de kabels die gebruikt waren voor het verstikken, werd K.’s DNA aangetroffen.

Het Hof is van mening dat het bij de dood van zijn kinderen, en moeder om moord gaat en niet om doodslag maar om moord, omdat hij genoeg tijd had om zijn daden te overdenken. De manier wijst ook op een zekere planning. Er waren ook geen aanwijzingen of redenen waarom K. in blinde woede zou kunnen zijn ontstoken. Zo had hij zijn moeder het gezicht van de overleden vrouw en kinderen kunnen besparen, in plaats van haar later uit ‘genade’ te doden.

Voor zijn vrouw ging de rechtbank uit van doodslag, omdat niet bewezen kon worden dat hij een vooropgezet plan had.

Verzonnen

Het hof neemt het K. kwalijk dat hij geen redenen heeft gegeven voor zijn daden, in eerste instantie bleef zwijgen, en later met een verzonnen verhaal is gekomen.

De broer van de verdachte hierover:

‘We zijn nu ruim 3 jaar verder. Desondanks nog steeds daar waar we gebleven waren omdat jij blijft zwijgen. Omdat jij er voor kiest om ons te blijven martelen door niet je verantwoordelijkheid te nemen. Je liever schuilt in je cel alsof er niets gebeurt is, jezelf dit wijsmaakt, geen antwoorden geeft, niet reageert op contact, niet meewerkt en ontkent. Je de luxe hebt om te zwijgen en een confrontatie uit de weg te gaan.’

Het gerechtshof legde Onur K. dinsdag om de samenleving tegen hem te beschermen, maar ook vanwege het feit dat hij geen inzicht in zijn daden gaf, een levenslange gevangenisstraf op.

De rechtbank in Breda legde eerder 30 jaar op, omdat K. niet eerder gewelddadig was en omdat de kans op herhaling klein zou zijn. Justitie eiste toen al levenslang. Het Hof in Den Bosch sloot zich daar dus nu bij aan. Onur K. was niet bij de uitspraak.

Lees het vonnis hier.