Oog in oog met dader en explosief (VIDEO)

Een 58-jarige vrouw die vrijdag 28 mei van dit jaar ernstig gewond raakte door een ontploffing stond oog in oog met de man die een explosief bij haar huis naar binnen gooide. De politie bracht in Opsporing Verzocht beelden naar buiten van de daders van de aanslag.

Het incident gebeurde omstreeks 23.50 aan de Schaarweide in Rotterdam-Zuid. De vrouw had glasgerinkel in haar keuken gehoord. Ze besloot te gaan kijken wat er aan de hand was. Ze zag dat er een steen door de ruit was gegooid. Vervolgens stond ze oog in oog met één van de daders.

De man leek zich niets van haar aan te trekken en gooide een explosief de woning in. De vrouw had geen kans meer te vluchten en werd geraakt door de ontploffing en kwam in een vuurzee te liggen. Buren schoten te hulp. Ze werd overgebracht naar een ziekenhuis. Om wat voor explosief het ging zegt de politie niet. Mogelijk was het een vuurwerkbom.

De daders vluchtten de tegenovergelegen brandgang in, in de richting van de Dordtsestraatweg.