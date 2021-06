‘Opa was penningmeester in de cocaïne-business’

Connect on Linked in

In Antwerpen loopt een rechtszaak tegen dertig verdachten van de zogenoemde ‘Pralinebende’ die cocaïne naar onder meer Groot-Brittannië zouden hebben vervoerd. Cocaïneblokken gingen tussen de dozen met pralines in een bestelwagen door de Eurotunnel, aldus het Algemeen Dagblad. Vader Albert M. (83) was volgens justitie penningmeester van het clubje, zijn zoon Philip M. en Bart A. zijn de twee andere hoofdverdachten.

332 kilo cocaïne

Er zou in ieder geval 332 kilo cocaïne naar de overzijde van het Kanaal zijn gebracht, in opdracht van anderen. Volgens de Antwerpse federale gerechtelijk politie (FGP) was er sprake van een criminele organisatie waarbij Philip M. en zijn vriend Bart A. smokkelroutes uitdachten en transportfirma’s en de nodige papieren regelden. Ook maakten ze afspraken met opdrachtgevers, meestal Nederlanders of Albanezen. Philip en Bart ronselden chauffeurs en ander personeel. De 83-jarige Albert M. zou de penningmeester zijn geweeest.

2016

Op 16 maart 2017 vond de Metropolitan Police in een bestelwagen 117 kg cocaïne verstopt tussen dozen bonbons. Volgens de Metropolitan Police waren er in 2016 vijf gelijksoortige transporten met cocaïne onderschept. In juni 2017 is 25 kilo in Engeland gepakt. De opdrachtgever geloofde dat niet en de groep moest 600.000 euro boete betalen. Bart A. werd in elkaar geslagen.

De politie was al sinds 2016 bezig met tappen van telefoons van de groep.

Na de mislukte Britse transporten kijkt men naar nieuwe routes en nieuwe opdrachtgevers. Er worden plannen gemaakt voor routes naar Italië, Spanje, en Scandinavische landen. Het is niet zeker hoeveel daarvan is uitgevoerd.

Uiteindelijk komen ook Nederlandse en Albanese opdrachtgevers in beeld. Tegen hen eiste de officier van justitie acht jaar cel. Tegen de drie hoofdverdachten is de eis tien jaar cel. De overige verdachten hoorden eisen van een jaar tot zeven jaar cel.

De 83-jarige Albert M. zegt niets te weten van drugsgeld of een boekhouding. Hij kreeg wel eens cash in handen maar dacht dat dit opbrengst was van een tankstation van zijn zoon, zei hij. Hij zegt de afgelopen jaren slechts druk te zijn geweest met duivenmelken.