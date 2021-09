Opdrachtgever aanslagen had Snap-account “Wiewat020”

Connect on Linked in

De politie zoekt een persoon die in mei en juni aanslagen in het rivierengebied heeft aangestuurd via Snapchat, met het account Wiewat020. Vier jongens van 17 tot 23 jaar werden zo geïnstrueerd. Zij stonden woensdag voor de rechtbank in Arnhem, zo bericht Omroep Gelderland. Het ging om een pro forma-zitting waar de rechtbank over hun voorarrest moest besluiten.

Brandbom

De vier waren in de nacht van 4 op 5 juni aangehouden op de A2 nadat er in Tiel een brandbom naar een woning was gegooid. Justitie denkt dat ze ook nog een andere woning hadden willen treffen. De vier verdachten komen uit de regio Amsterdam. De politie denkt dat een van de vier aangehouden verdachten ook betrokken was geweest bij een beschieting van een woning in Waardenburg, op 16 mei. Een 18-jarige heeft bekend een rol te hebben gespeeld bij de beschieting van een huis in Velddriel op 9 mei.

Bij de reeks aanslagen in mei en juni werden brandbommen en vuurwapens gebruikt. De acties zijn een vervolg op vele eerdere intimiderende acties, steeds gericht op huizen van (ex) medewerkers van het fruitbedrijf De Groot in Hedel.

Snapchat

De vier mannen zijn op 5 juni in de nacht van Amsterdam naar Tiel gereden. De politie heeft toegang tot telefoons van de verdachten. Een van de inzittenden blijkt via Snapchat contact te hebben gehad met een mogelijke opdrachtgever, die onder de nick “Wiewat020” instructies gaf, zoals over het uitzetten van de telefoons.

Volgende week is er in Arnhem een zitting in de strafzaak tegen Ali G., een verdachte uit Bussum, die sinds januari vastzit. Justitie denkt dat deze G. vorig jaar soortgelijke acties heeft aangestuurd en betrokken was bij een poging de directe van De Groot af te persen in verband met een in het bedrijf door de politie in beslag genomen partij cocaïne. G. ontkent, en stelde eerder tegen de rechtbank dat mensen van het bedrijf cocaïne achterover hebben gedrukt.

De vier jongeren blijven vastzitten tot aan de volgende zitting in november.

