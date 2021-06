Operatie Jumita: 1600 kilo coke en 16,5 miljoen euro cash gepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje is een crimineel netwerk opgerold waarbij 1600 kilo cocaïne en 16,5 miljoen euro aan cash in beslag zijn genomen. In totaal zijn 29 personen aangehouden, waaronder ook een Spanjaard die zich in Amsterdam schuil hield.

De Spanjaard die in Amsterdam door de Nederlandse politie werd opgepakt, was sinds 2017 op de vlucht; hij zou eerder betrokken zijn geweest bij een onderschept transport van 3500 kilo coke in Estepona. De man verbleef met zijn vrouw en kinderen in een woning in Amsterdam.

Makreel

Het criminele netwerk smokkelde cocaïne in containers vanuit Zuid-Amerika naar de Spaanse haven van Algeciras, in de buurt van Gibraltar. Er waren tal van personen bij betrokken, vooral havenpersoneel, zoals inklaarders, vrachtwagenchauffeurs en stuwadoors. Ook zouden douanemedewerkers een rol binnen de organisatie hebben gehad die uit Spanjaarden en Zuid-Amerikanen bestond. De bende was vanaf augustus 2020 onderwerp van onderzoek. Toen de politie in april van dit jaar lucht kreeg van een grote zending cocaïne die verborgen zou zijn in een lading makreel, besloten de opsporingsdiensten in te grijpen. Operatie Jumita was een samenwerkingsverband van onder andere de Guardia Civil en Europol.

Grootste cash-vangst ooit

De hoeveelheid cash die tijdens de operatie werd ontdekt was de grootste cash-vangst ooit in Spanje. In de Spaanse pers zijn foto’s te zien van leden van de opsporingsdiensten die achter enorme kartonnen dozen en sporttassen met cash staan opgesteld.

Voor de ontmanteling van de organisatie zijn 40 huiszoekingen uitgevoerd in de steden Algeciras, San Roque, Marbella, Malaga, Ayamonte en Getxo. Er is voor 12,5 miljoen euro beslag gelegd op diverse soorten goederen.