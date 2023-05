Operatie tegen ondergrondse marktplaats levert ruim 50 miljoen aan cash en crypto op

Connect on Linked in

Internationale politiediensten hebben de afgelopen 1,5 jaar door het neerhalen van de illegale marktplaats Monopoly Market meer dan 50 miljoen euro aan contant geld en virtuele valuta in beslag genomen, naast drugs. Er zijn in negen landen in deze periode in totaal 288 verdachten aangehouden, waarvan tien in Nederland. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het kopen en verkopen van drugs op het darkweb.

Vuurwapens

Europol zegt dat bij deze operatie “SpecTor” ook 117 vuurwapens in beslag zijn genomen naast 258 kilo amfetamine, 43 kilo cocaïne en 43 kilo MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen). Ook zijn 10 kilo LSD en xtc-pillen in beslag genomen.

Monopoly Market was een afgeschermde illegale marktplaats die een streng ‘invite only’-beleid hanteerde. Er werden alleen drugs verhandeld.

Monopoly Market werd in december 2021 offline gehaald. Op basis van het bewijsmateriaal dat hieruit voortkwam, heeft het Europese Cybercrime Centrum van Europol (EC3) informatiepakketten gemaakt, die de basis vormden voor opsporingsonderzoeken in verschillende landen.

Niet afgerond

Naast de 10 aanhoudingen in Nederland, waren er aanhoudingen in de Verenigde Staten (153), het Verenigd Koninkrijk (55), Duitsland (52), Oostenrijk (9) Frankrijk (5), Zwitserland (2), Polen (1) en Brazilië (1). Een aantal onderzoeken naar de identiteit van personen achter de darkweb-accounts is nog niet afgerond. De politiediensten blijven de komende tijd de data gebruiken om verkopers en kopers te identificeren en vervolgen.