Opgepakte Italiaan heeft drugstonnen in tuin liggen

De politie heeft in Heerlen woensdag een Italiaanse man aangehouden die in België stond gesignaleerd, op verdenking van drugshandel. In zijn tuin werd materiaal voor de verwerking van drugs gevonden.

Onderzoek

De man was het middelpunt van een Italiaans onderzoek naar versleutelde communicatie via de berichtenserver Sky ECC, uitgevoerd door de Anti Mafia Investigation Directorale. Daarin kwam de 44-jarige Italiaan uit Heerlen naar voren.

Verstopt

De Landelijke Recherche in Nederland nam het onderzoek over. De verdachte kon woensdag worden aangehouden. Na aanwijzingen in de chats dat er in zijn tuin wat verstopt lag, werden onder een laag beton en een kippenhok vier tonnen aangetroffen die waterdicht waren verpakt. In die tonnen zat volgens de politie in een bericht vandaag onder meer materiaal om drugs mee te verwerken.

Straf

De Italiaan werd aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf van zeven jaar uit moet zitten in België voor drugshandel.