Opkomst en ondergang van de Flenory brothers

In 1989 richtten de broers Demetrius en Terry Flenory de Black Mafia Family (BMF) op in Detroit. Tien jaar later distribueerden ze grote hoeveelheden cocaïne in zestien Amerikaanse staten en bestond de bende uit duizenden leden. Maar de broers raakten gebrouilleerd en onder leiding van de Drug Enforcement Administration (DEA) werd een grootschalige opsporingsoperatie opgezet. Bij de arrestatie van de broers in 2005 werden bezittingen ter waarde van 21 miljoen dollaar in beslag genomen.

Demetrius Flenory, alias “Big Meech” en zijn jongere broer Terry, ook wel bekend als “Southwest T.” begonnen al op jonge leeftijd met het dealen van coke in de straten van Detroit. Vanaf eind jaren tachtig noemden ze hun organisatie de Black Mafia Family. Aanvankelijk verkochten ze op straat pakjes van 50 dollar. Met de groei van de organisatie kwamen ze al snel op de radar van de politie, maar het duurde nog jaren voordat justitie daadwerkelijk stappen ondernam tegen de bende van Big Meech en Southwest T.

Twee hoofdkantoren

Het succes en de groei van de Black Mafia Family leidde er toe dat de organisatie twee hoofdkantoren kreeg: een in Atlanta en een in Los Angeles. De keuze voor laatstgenoemde stad was niet zo maar gekozen. Door de vestiging in LA kon de BMF rechtstreeks zaken doen met de Mexicaanse drugskartels. Terry leidde de organisatie in Los Angeles, terwijl Demetrius het hoofdkwartier in Atlanta bestierde. In Atlanta distribueerde de BMF op een gegeven moment 2500 kilo cocaïne per maand.

BMF Entertainment

Demetrius richtte ook BMF Entertainment op. Officieel was het een promotiebureau en een platenlabel voor hiphop artiesten, maar het fungeerde ook als een witwasmachine voor de drugsgelden. Terry vond dat BMF Entertainment verkeerde aandacht trok, vooral door de excessieve feesten van de hiphop-tak. De irritaties tussen de twee liepen zo hoog op dat ze elkaar nauwelijks meer spraken. (Tekst loopt door onder de advertenties.)

Stashes

In 2003 startte er een groot onderzoek naar de BMF onder leiding van de DEA onder de codenaam Operatie Motor City Mafia. Na de arrestatie van verschillende dealers die tegen de politie verklaringen begonnen af te leggen, kreeg justitie inzicht in de daadwerkelijke omvang en werkwijze van de BMF. In Atlanta bijvoorbeeld had de organisatie 5 stash houses die werden bevoorraad met auto’s waarin verborgen ruimtes waren gemaakt. In die compartimenten zat zo’n 100 tot 150 kilo coke verstopt. In dezelfde verborgen ruimtes werd het geld verstopt. Per kilo bedroeg de prijs zo’n 20.000 dollar. Soms werden exclusieve auto’s gebruikt voor de geld- en drugstransporten, zoals een Lincoln Navigator stretch limo (zie foto onder).

30 jaar

Uiteindelijk werden beide broers in 2005 gearresteerd. Twee jaar later bekenden ze schuld, onder andere voor deelname aan een criminele organisatie en werden ze veroordeeld tot 30 jaar cel. Vanwege gezondheidsproblemen en de kans op een Covid-besmetting mag Terry zijn resterende straf thuis uitzitten. Demetrius probeerde een zelfde deal te sluiten, maar justitie vond dat hij zich in de cel nog steeds te veel als drugsbaron profileerde. Wel kreeg hij een strafvermindering van drie jaar.

TV-serie

Op 26 september start op de Amerikaanse streamingdienst Starz een tv-serie over de Black Mafia Family, geproduceerd door rapper 50 cent. Een van de hoofdrollen wordt vertolkt door Wood Harris, bekend van zijn rol als Avon Barksdale in de onvergetelijke serie The Wire. Rappers Snoop dog en Eminem zijn ook in de serie te zien. Laatstgenoemde speelt White Boy Rick, de jongste FBI-informant ooit, die levenslang achter de tralies verdween.

Hieronder de trailer van de serie.