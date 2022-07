Oplegger vol drugsafval vliegt in brand

Connect on Linked in

In het landelijk gebied buiten Roosendaal is volgens de politie dinsdagavond een oplegger met een grote hoeveelheid vaten en jerrycans, met vermoedelijk synthetisch drugsafval, in brand gevlogen. De politie trof de oplegger aan op de Holderbergsedijk in Kruisland.

Harde knal

Rond 22.45 meldden omwonenden bij politie en brandweer een harde knal te hebben gehoord. De brandweer trof een achtergelaten oplegger met circa 150 vaten en jerrycans aan en heeft de brand geblust. In de vaten zit vermoedelijk afval van de productie van synthetische drugs. Een deel van de vaten heeft vloeistof gelekt. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor de ruiming van het drugsafval.

De politie doet onderzoek.

Brokstukken

Bij de ontploffing is de trailer ernstige beschadigd. Brokstukken zijn in een nabijgelegen weiland terechtgekomen, zo meldt Omroep Brabant. Op beelden zijn blauwe jerrycans en 1000-litervaten te zien. Een deel daarvan was gevuld met een rode vloeistof. Volgens Omroep Brabant kwam er een anijsachtige geur vrij, die normaal is bij de productie van synthetische drugs als MDMA of amfetamine.

Er is niemand aangehouden.