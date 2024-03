Oplettende medewerkers vinden 200 kilo cocaïne

Print This Post

Medewerkers van een opslagbedrijf in Rotterdam hebben woensdag op de Maasvlakte een grote partij cocaïne gevonden in een container. De politie en douane hebben de drugs in beslag genomen.

Beeld: de gevonden partij drugs (foto OM)

Partij

Bij de verwerking van een container met zogenaamde big bags met daarin ferronikkel werd door oplettende medewerkers een partij cocaïne van 200 kilo aangetroffen. De container is vanuit Brazilië, via Colombia, naar Nederland gekomen. Dit meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam woensdagavond.

Het OM meldt dat het opslagbedrijf veilig en volgens lopende afspraken heeft gehandeld. Het bedrijf lijkt niets met de zending drugs te maken te hebben.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.