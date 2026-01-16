Opnieuw celstraf in Belgische drugszaak voor “Bolle Jos”

Het is de zoveelste celstraf waartoe Leijdekkers in België bij verstek is veroordeeld. De Gazet van Antwerpen schrijft dat hij in België inmiddels al in totaal 57 jaar cel kreeg opgelegd.

Spilfiguur

Het onderzoek begon in juni 2020 en bracht een criminele organisatie in kaart die in totaal elf ton cocaïne zou hebben ingevoerd via de haventerminals 1700 en 1742. Gianni B. uit Brecht, die zichzelf een van de “Koningen van de Switch” noemde, wordt in het proces gezien als een spilfiguur van de organisatie en rechterhand van Bolle Jos. Hij zou gebruik hebben gemaakt van verschillende corrupte contacten in de Antwerpse haven.

Sky

Dankzij informatie uit Operatie Sky konden de opsporingsdiensten de criminele organisatie verder in beeld brengen. In opdracht van Bolle Jos zou ex-glazenwasser Gianni B. twee uithalingen van in totaal ruim 2.000 kilo cocaïne hebben geregeld.



B. krijgt tien jaar cel en een geldboete van 200.000 euro opgelegd. Jos Leijdekkers krijgt zeven jaar cel en een geldboete van 80.000 euro. Tegen Bolle Jos was tien jaar cel geëist. Ook alle andere betrokkenen in het proces Hippix kregen vrijdag hun straf te horen.

Naast alle celstraffen en boetes liet de rechtbank ook voor ruim 236 miljoen euro aan misdaadwinsten verbeurd verklaren. Voor acht beklaagden, onder wie Gianni B. en Bolle Jos, beval de rechtbank de onmiddellijke aanhouding.

Sierra Leone

Leijdekkers geldt als de meeste gezochte drugscrimineel van Nederland en België. Bolle Jos verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Volgens plaatselijke media zou hij een relatie hebben met dochter Agnes van de president Julius Maada Bio, met wie hij een kind zou hebben. Ook zou hij in het West-Afrikaanse land een opslagplaats voor cocaïne hebben.

