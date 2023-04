Opnieuw drugslabs ontdekt in Brabant

Connect on Linked in

De politie in Brabant heeft vrijdagochtend twee actieve drugslabs ontdekt in Eersel en Hooge Mierde, niet ver van Eindhoven. Er zijn vier verdachten aangehouden.

In Eersel werd een drugslab aangetroffen in een bedrijfspand aan de Sigarenmaker. In Hooge Mierde werd in een garage van een woning aan De Stad een drugslab aangetroffen.

Wat voor soort synthetische drugs er in de labs werden geproduceerd, is nog onduidelijk. De politie en brandweer zijn aanwezig voor onderzoek.

Eerdere drugslabs

Het betreft het derde en vierde drugslab die deze week in Brabant zijn ontdekt. Dinsdag werd in Tilburg een amfetaminelab aangetroffen in een woning. In het pand, middenin een woonwijk, werden drie mannen van 52, 50 en 33 uit Tilburg, Gilze en Oss aangehouden. Op dezelfde dag werd in een vakantiehuisje in Hapert een drugslab aangetroffen. Een 31-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Oss werden daarbij aangehouden.