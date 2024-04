Opnieuw drugsvaten gedumpt in Haarlem

Connect on Linked in

De politie is zondagavond een onderzoek gestart nadat er in Haarlem opnieuw vaten met vermoedelijk drugsafval zijn aangetroffen. Op de A.W.F. Idenburglaan, die tussen de ijsbaan en het spoor loopt, zijn 23 kleine vaten en een groot vat aangetroffen. Zaterdag werden ook al zestien drugsvaten aangetroffen in de stad.

(Beeld: Mizzle Media)

De vaten die zondagavond werden aangetroffen, zijn allen gevuld en de brandweer is erbij gehaald om te controleren of er geen lekkage is. De vaten zullen door een gespecialiseerd bedrijf worden afgevoerd. Ook zal een buurtonderzoek plaatsvinden om te kijken of de dader van de dumping kan worden achterhaald.

Eerdere dumpingen

De drugsdumping van gisteravond lijkt erg op de dumping van zaterdag aan de Jan van Krimpenweg in de Haarlemse Waarderpolder. Daar werden zestien drugsvaten aangetroffen. Het Haarlems Dagblad schrijft dat er zondag ook vier plastic vaten in het buurtschap Busch en Dam in Uitgeest zijn gedumpt. Daarnaast werden woensdag ook al tientallen vaten aangetroffen langs de Kanaalweg ter hoogte van Assendelft en nog zo’n veertig vaten langs diezelfde weg, maar dan ter hoogte van Beverwijk.

Opvallend

De politie noemt de hoeveelheid vindingen na elkaar opvallend en onderzoekt een mogelijk verband tussen de drugsdumpingen.

Vorige maand werden in recreatiegebied Spaarnwoude bij Halfweg ook al meerdere lekkende vaten ontdekt, waaronder een lekkend vat van 1.000 liter.