Opnieuw explosie bij woning in Amsterdam-Noord

Bij een woning aan de Diopter in Amsterdam-Noord is zondagavond een explosief afgegaan. Er was op dat moment iemand in het pand aanwezig, maar deze persoon is niet gewond geraakt, meldt de politie. Het zou gaan om dezelfde woning waar vrijdagavond ook een explosief afging.

(Beeld: Joost van der Wegen)

De explosie die vanavond rond 20.55 plaatsvond veroorzaakte flinke schade aan de voorgevel van de woning. De politie doet ter plaatse onderzoek.

Meerdere incidenten

Vrijdagavond ging er bij een woning in dezelfde straat ook al een explosief af. Het zou gaan om dezelfde woning als vanavond. Ook toen raakte niemand gewond, maar deuren en ramen bij de woning werden wel vernield. Ook raakten auto’s beschadigd. Er zijn dit jaar verschillende incidenten geweest bij woningen in het stadsdeel.

Burgernet

De politie heeft via Burgernet een signalement verspreid van de verdachte. Het gaat om een lichtgetinte man van ongeveer 20 jaar die een zwart trainingspak met witte strepen aan de zijkant draagt. Hij draagt een zwarte pet en witte oordopjes.