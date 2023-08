Opnieuw explosie bij zalencentrum in Schiedam

Connect on Linked in

Bij een zalencentrum aan de Sandvikstraat in Schiedam is donderdagnacht rond 01.30 een explosief afgegaan. De explosie vond plaats bij de achteringang van een trouwlocatie waar net een bruiloft afgelopen was. Er raakte niemand gewond. In juli was er op dezelfde locatie ook al een ontploffing.

De explosie vond plaats bij een achteringang van een trouwlocatie op bedrijventerrein de ’s-Gravenlandsepolder. Daar had net een bruiloft plaatsgevonden. Aanwezigen zijn via de vooringang naar buiten gegaan.

Schade

Door de explosie zijn de ruiten van de achteringang gebarsten. Ook ontstond er korte tijd brand. Het zalencentrum hoefde niet ontruimd te worden. De forensische opsporing doet sporenonderzoek en de recherche heeft camerabeelden bekeken.

Eerdere explosie

Op 12 juli vond op dezelfde locatie ook een explosie plaats met flinke schade als gevolg. Over een motief voor beide explosies is niets bekend.