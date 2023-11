Opnieuw explosie in zelfde woning in Wateringen

Connect on Linked in

In Wateringen heeft in de afgelopen nacht een ontploffing schade veroorzaakt. Er was veel schade, maar niemand raakte gewond. Er is geen dader aangehouden. Het was de tweede keer dit jaar dat er een explosief bij de woning ontplofte.

Explosie

Bij een woning aan de Prins Clausstraat in Wateringen (Zuid-Holland) heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden. Dat meldt de politie donderdag.

De explosie werd rond 02.45 gemeld, nadat er een harde knal was gehoord. Niemand raakte als gevolg van de ontploffing gewond. Wel raakte de woning en een naastgelegen huis beschadigd.

Toedracht

Bij dezelfde woning vond in oktober ook al een ontploffing plaats. Toen ontstond door de explosie een kleine brand. Ook raakte de voorkant van de woning beschadigd. Een bewoner werd vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie onderzoekt de toedracht van de explosie van afgelopen nacht.