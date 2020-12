‘Opnieuw lijk in vat aan Surinamerivier gevonden’

Connect on Linked in

In Suriname is vrijdag opnieuw een vat met hangsloten in het water aangetroffen met vermoedelijk een lijk erin. Dat schrijft de Surinaamse krant Waterkant. Op 28 november werd in de omgeving van Leguana Park een soortgelijk vat gevonden met daarin het lijk van een Colombiaanse man.

Volgens de politie wijst alles erop dat er een lijk in het vat zit. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Evenals bij het eerder gevonden vat zijn er hangsloten gebruikt om het vat dicht te maken.

Eerder vat

Op 28 november werd het vorige vat door opvarenden gevonden op de Surinamerivier ter hoogte van Domburg. De ingeschakelde politie vond daarin het lichaam van de 32-jarige Colombiaan Victor Enrique Serrato Novoa. Hij woonde vier jaar in Suriname. Op basis van de aangetroffen letsels op het lijk dat gekneveld was, bestond het vermoeden dat Serrato is vermoord en daarna in het vat op de rivier is gedumpt.

Vermiste Dominicaan

Serrato zou volgens Waterkant door twee nepagenten die zich voordeden als mannen van een speciale politie-eenheid zijn gegijzeld. Op camerabeelden was te zien dat hij op 25 november in het gezelschap was van een man in een grijze Toyota Vitz. Deze auto bleek van de Dominicaan Abreu Ott Neftali, die evenals Serrato als vermist was opgegeven.