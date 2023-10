Opnieuw verdachte aangehouden met explosief in Rotterdam

Print This Post

Voor de tweede opvolgende nacht is door agenten een explosie voorkomen aan de Doklaan in Rotterdam-Charlois. Nadat woensdagnacht al een 18-jarige man op heterdaad werd aangehouden met een explosief, werd donderdagnacht een 20-jarige man uit Almere betrapt met een explosief in zijn rugtas.

Agenten zagen vannacht rond 01.15 een man zitten op een muurtje aan de Doklaan. Toen ze hem controleerden vonden ze in zijn tas een zwaar explosief. De Almeerder (20) is daarop aangehouden. Militairen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben het explosief later gecontroleerd laten ontploffen.

Extra toezicht

Een nacht eerder werd op de Doklaan ook al een 18-jarige man met een explosief betrapt en aangehouden. Daarop werd extra toezicht ingesteld. Bij een van de controles viel de verdachte donderdagnacht op bij agenten. Zij spraken hem aan en toen hij geen identiteitbewijs kon of wilde laten zien, controleerden ze hem. In zijn rugtas werd volgens de politie een ‘flink pakket’ gevonden dat eruit zag als een explosief. De man werd aangehouden.

Echt explosief

Explosievenspecialisten zagen dat het ging om een echt explosief dat grote schade aan had kunnen richten. Zij waarschuwden militairen van de EOD, die het op een veilige manier meenamen en op een andere plek gecontroleerd lieten ontploffen.

De eigenaar van het pand bij de Doklaan doet aangifte. De opsporing doet onderzoek naar de twee pogingen en er wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om de situatie veilig te houden.