Opnieuw wietkwekerij opgerold in Tilburgse woontoren

In een appartement op de bovenste verdieping van een complex aan het Burgemeester Stekelenburgplein in Tilburg is dinsdag een wietkwekerij opgerold. Dat gebeurde na een melding over wietlucht. De politie meldt dat verspreid over drie ruimten in totaal 448 planten en 208 stekken stonden.

Op 22 mei werd in hetzelfde complex (foto onder) ook al een wietplantage opgerold. Naast circa 180 planten werden toen enkele kilo’s aan wiettoppen geruimd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee wietkwekerijen.

De politie stelt een onderzoek in naar de exploitant(en).