Opnieuw woning beschoten in Amsterdam-Noord

Er is in Amsterdam-Noord weer een woning beschoten. In een ruit van de woning in de Den Helderstraat zit een kogelgat, aldus AT5. Er zijn de afgelopen maanden al verschillende vergelijkbare incidenten in de straat geweest.

Een voorbijganger vond donderdagmiddag een kogelhuls in de straat en meldde dat aan de politie. Die trof na onderzoek een kogelgat in de ruit van een woning aan. De bewoner had de beschieting niet gemeld. Waneer er is geschoten is volgens de politie niet duidelijk.

Sinds 6 maart waren er meerdere incidenten in de straat. Op 6 maart werd ’s nachts op de voordeur van een woningcomplex geschoten met zeker zes kogels. Enkele weken later werd in de straat een andere woning beschoten. Ook brandde er in die periode een auto in de straat uit.

De gemeente plaatste eind april camera’s in de straat.