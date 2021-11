Oponthoud in Encrochat-rechtszaken

Connect on Linked in

Rechtszaken waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie uit de Encrochat-hack door de politie, lopen bij meerdere rechtbanken in Nederland vertraging op. Dit komt door het enorme aanbod aan informatie, en een gebrek aan inzicht hierin voor advocaten.

Uitstel

Het uitstel van de diverse drugszaken wordt veroorzaakt door het gebrek aan inzicht bij advocaten in het bewijsmateriaal, maar ook omdat het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) niet de capaciteit heeft alle materiaal tijdig te onderzoeken.

Oponthoud

Zo was er vrijdag een oponthoud in de drugszaak ‘Lakeport’ voor de rechtbank in Den Bosch, met vijf verdachten. De advocaten in deze zaak eisen meer ‘transparantie’ in het bewijsmateriaal, en willen graag officieren van Justitie in de zaak horen. Het Openbaar Ministerie wil dit liever niet, meldt het Brabants Dagblad.

De rechtbank Oost-Brabant kwam vrijdag met het opmerkelijke voorstel dat de raadslieden en het OM zelf maar een deal moeten sluiten over de strafmaat, om een jarenlange proces te voorkomen.

Stortvloed

Een rechtszaak met tien drugssmokkelaars in de haven van Vlissingen, ook op basis van bewijsmateriaal uit Encrochat, loopt vertraging op doordat het NFI het ontcijferen van de stortvloed aan berichten niet aankan. Hierdoor zijn de meeste verdachten in de zaak voorlopig op vrije voeten gesteld, omdat de zaak zo lang op zich laat wachten.

De verdachten zijn allemaal medewerkers van de Vlissingse haven. Tijdens invallen werden onder meer een half miljoen aan contacten, en vuurwapens gevonden.

Ook hier moet de rechtbank nog een beslissing nemen over onderzoekswensen van de advocaten in het Encrochat-bewijsmateriaal, wat op zich laat wachten.

Werkdruk

Ook de werkdruk in de rechtbanken zou bijdagen aan de vertragingen bij tientallen rechtszaken in het land, die voornamelijk gebaseerd zijn op informatie uit Encrochats.

Al eerder was er discussie over de openheid van justitie in zaken die draaien om chats uit Encrochat. De Nederlandse politie lijkt in de hack, die in Frankrijk plaatsvond, een veel meer regisserende rol te hebben gehad dan justitie in eerste instantie meldde.