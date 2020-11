Oppasser 12,5 miljoen euro krijgt 4,5 jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank Rotterdam heeft woensdag de 36-jarige Iakli I.veroordeeld tot 42 maanden cel voor medeplegen van gewoonte-witwassen en het bezit van een vuurwapen. Hij verbleef enkele maanden in een woning in Eindhoven met ruim 12,5 miljoen euro. Hij moest dat geld beheren en bewaken.

EncroChat

Volgens de rechtbank werd I. aangestuurd door een onbekend gebleven derde. Van hem is alleen de Encrochat-naam bekend. Omdat de politie dit voorjaar mee kon kijken met gebruikers van EncroChat werd de geldstash ontdekt. I. was aanwezig toen de politie binnenviel. Ook onbekend gebleven anderen hebben op het geld gepast.

De opdrachtgever gaf aan I. ook opdrachten om geld te geven aan eveneens onbekend gebleven andere personen.

Cocaïne

I. is vrijgesproken van het bezit van (ruim) een kilo cocaïne en van het voorhanden hebben van (nog) een vuurwapen met een grote hoeveelheid munitie. De officier van justitie vond dat ook bewezen en had een gevangenisstraf van 72 maanden geëist. De rechtbank vond niet bewezen dat I. hierbij betrokken was.

I. is Georgiër en had verder geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Zijn advocaat Cem Polat had vrijspraak bepleit voor alle feiten.

Zie het vonnis.