Opvarenden zeiljacht aangehouden op verdenking mensensmokkel

Connect on Linked in

De Kustwacht heeft afgelopen zaterdag een jacht onderschept, dat bleek te worden gebruikt voor mensensmokkel. Op het schip zaten tien mensen. Twee Nederlandse mannen op het zeiljacht zijn aangehouden.

Beeld: het zeiljacht dat vermoedelijk is gebruikt voor mensensmokkel (foto: Kustwacht)

Verdachte kenmerken

Tijdens een patrouillevlucht over de Noordzee zag de Kustwacht afgelopen zaterdag 2 december een onbekend zeiljacht, met ‘verdachte kenmerken’. Dat was op 55 kilometer ten westen van IJmuiden.

De Kustwacht stuurde daarop haar vaartuig de Zeearend richting het zeilschip, voor een controle. Op het schip bevonden zich twee Nederlandse mannen. Toen met hun toestemming een luik naar de kajuit werd geopend, werden daar tien mensen aangetroffen. De Kustwacht vermoedt dat zij werden gesmokkeld.

Verdenking

De twee mannen van 39 en 29 jaar oud werden daarop aangehouden, op verdenking van mensensmokkel. De opvarenden werden allemaal door de Kustwacht overgebracht naar IJmuiden, waar ze werden overgedragen aan de marechaussee, die het onderzoek overnam.

In beslag

De twee verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze zitten nog steeds vast. Het zeiljacht is in beslag genomen. De tien gesmokkelde personen zijn het zogenaamde ‘vreemdelingentraject’ ingegaan.

De recherche van de Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland. Anne de Leeuw is mensenhandel-officier bij het OM. Hij vertelt dat wat de Kustwacht aantrof op het zeiljacht bekend is van beelden elders in Europa: ‘Het gebeurt dus ook op de Noordzee. Het is een ernstig vergrijp, dat we de komende tijd verder gaan onderzoeken.’

Afgelopen dinsdag werden al 47 illegalen gevonden in een vrachtwagen die op weg was naar Engeland.