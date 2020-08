‘Organisatie Taghi kreeg voortdurend gevoelige info van advocaten’

Connect on Linked in

In een proces-verbaal dat is opgemaakt door de Dienst Landelijke Recherche staat dat advocaten in het Marengo-proces tegen betaling voortdurend gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Deze informatie kwam uit strafdossiers die nog geheim moesten blijven. Dat schrijft Het Parool.

Ridouan Taghi zou sleutelfiguren uit zijn organisatie eropuit hebben gestuurd om “topadvocaten” te regelen en bij hen zoveel mogelijk informatie te vergaren. Dat blijkt uit een grote hoeveelheid onderlinge berichten tussen sleutelspelers uit de vermoede organisatie van Taghi. Het proces-verbaal is recent toegevoegd aan het strafdossier en wordt dinsdag bij de hervatting van het Marengo-proces op zitting toegelicht door het Openbaar Ministerie.

Doorgeefluik

In het proces-verbaal schetst justitie dat een aantal strafadvocaten als doorgeefluik fungeert, informatie uit strafdossiers verschaft aan sleutelfiguren die op dat moment niet hun cliënt zijn en geheimhoudingsregels negeert. Het gaat om advocaten van het kantoor van Ficq Advocaten, die enkele hoofdverdachten in het Marengo-proces bijstaan. Ook de advocaten Khalid Kasem en Yassine Bouchikhi worden genoemd als advocaten, die vertrouwelijke informatie zouden delen met derden.

Onder druk

Volgens justitie gebeurde dat ook terwijl gearresteerde verdachten nog ‘in beperkingen zaten’ en met niemand contact mochten hebben behalve met hun eigen advocaat. Verdachten werden regelmatig onder druk gezet om over te stappen naar advocaten waarin kopstukken binnen de organisatie meer vertrouwen hadden en dat gebeurde vervolgens ook.

Reactie

Ficq Advocaten in een reactie op de aantijgingen: ‘Ons kantoor heeft kennis genomen van de inhoud van het proces-verbaal in de zaak 26Marengo. Met dat proces-verbaal opent het Openbaar Ministerie de aanval op meerdere advocaten, waaronder een aantal van ons kantoor. In dit kader zien wij een sterk verband met de problemen die zich op dit moment opstapelen rondom de kroongetuige in deze zaak; de bliksem moet worden afgeleid. Vanwege onze wettelijke geheimhoudingsverplichting kunnen wij niet inhoudelijk reageren op de PGP-berichten. Het OM weet dat ook.’