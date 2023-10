Oss: 15-jarige jongen neergeschoten

In Oss is volgens de politie zaterdagavond een 15-jarige jongen neergeschoten. Dat is gebeurd op de Kardinaal de Jongstraat in Oss. De jongen is gewond naar een ziekenhuis vervoerd. De dader is in onbekende richting op de fiets gevlucht.

De politie deed onderzoek en heeft de locatie van het schietincident ruim afgezet voor sporenonderzoek.

Volgens Omroep Brabant circuleert er op internet een video van het incident waarop te zien zou zijn hoe iemand van achteren werd beschoten door een fietser. De politie heeft gevraagd die video niet te delen.