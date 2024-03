Oud-havenmedewerker aangehouden op verdenking van cocaïnesmokkel

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag een man uit Borsele aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne in de haven van Vlissingen. Hij meldde zichzelf op het bureau. Eerder werden al twee mannen uit Borsele aangehouden, die gevoelige bedrijfsinformatie uit de haven probeerden te kopen.

Beeld: de haven van Vlissingen

Doorzocht

Het gaat om een 55-jarige man, die donderdagmiddag door de Zeehavenpolitie is aangehouden, nadat hij zich op het politiebureau had gemeld. Diezelfde ochtend waren de woning en de auto van de verdachte man al doorzocht.

Dit was naar aanleiding van een onderzoek dat de Zeehavenpolitie was gestart, nadat ze informatie had ontvangen over havenmedewerkers die betrokken zouden zijn bij de invoer van cocaïne in de Vlissingse haven. De man, die inmiddels niet meer in de haven werkt, kwam daarbij al snel in beeld, aldus de politie in een bericht.

Rol

De politie onderzoekt welke rol de man precies heeft gespeeld in de smokkel. Hij is inmiddels verhoord. De Zeehavenpolitie doet ook onderzoek naar de contacten van de man.

Criminele organisaties hebben vaak hulp van binnenuit nodig om cocaïne via de zeehavens Nederland binnen te smokkelen. Ze proberen havenarbeiders en overheidsmedewerkers te corrumperen door ze bijvoorbeeld hoge geldbedragen te bieden of onder druk te zetten.

Eerder deze week werden er in Nieuwdorp al twee ronselaars aangehouden door de Zeehavenpolitie, die ervan worden verdacht informatie over de bewegingen in de haven te willen hebben kopen. Nieuwdorp ligt vlakbij de haven van Vlissingen, in de gemeente Borsele.