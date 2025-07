‘Oud-kroongetuige probeerde gezin af te persen’

Joden Het stel, ouders van jonge kinderen, leerde de man kennen als een verhuizer in dienst van het verhuisbedrijf dat de inboedel hielp verslepen naar de opslag voor een verbouwing. Volgens de moeder zag hij haar ketting met davidster en vroeg hij of ze Israëliërs waren. Nee, had de vrouw gezegd ’wij zijn Joden en hebben met de gebeurtenissen in Gaza niets te maken’.

Volgens het echtpaar was het een hartelijk contact.

Aanslag

Na een jaar nam de man plotseling weer contact op met een waarschuwing. Er zouden op Snapchat beelden rondgaan van de woning van het gezin. Op het huis zou een aanslag in voorbereiding zijn, met als motief dat het gezin Joods is.

De verhuizer had met gevaar voor eigen leven die plannen kunnen voorkomen, had hij zelf verteld. Maar er moest wel betaald worden: 2.500 euro. Na onderhandelen maakte de vader 600 euro over. Inmiddels is aangifte gedaan bij de politie.

