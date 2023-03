‘Oud-profvoetballer verdacht van betrokkenheid bij wietkwekerijen en mishandeling’

Connect on Linked in

Oud-profvoetballer Jhon van Beukering (39) uit Zevenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij een wietkwekerij met 498 plantjes in Klarenbeek in 2017 en een kwekerij in Deurningen met 890 planten een jaar later. Dat schrijft De Gelderlander. Verder stond hij vrijdag terecht voor een mishandeling in Velp in april 2020. Van Beukering zou iemand op straat een nekklem hebben aangelegd en hebben geslagen op het hoofd.

Politierechter

Vrijdag stelde de politierechter in Arnhem de zaak uit omdat er te weinig tijd was om de zaak in de geplande 45 minuten te behandelen. Er zijn meerdere verdachten in de zaak. De coronacrisis en psychische problemen bij een van de verdachten veroorzaakten vertraging.

Feyenoord

De zaak komt over enkele maanden aan de orde bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Arnhem. Jhonny van Beukering speelde bij Vitesse en was korte tijd spits bij Feyenoord. Hij is momenteel portier in Tilburg.