Oud-voetballer: ik maakte geen winst met cokehandel

Sturende rol De rechters vonden indertijd dat de oud-voetballer van Sparta een ‘leidinggevende en sturende rol’ had bij de invoer van twee partijen cocaïne van 74 en 105 kilo. Mendes da Silva heeft onder meer verklaard met de verkeerde mensen in contact te zijn gekomen en de smokkel te hebben doorgezet omdat hij een schuld af wilde lossen.

Het Openbaar Ministerie baseert de vordering van 652.262,11 euro op informatie uit door de politie gekraakte chats, verklaringen en schattingen.

Ingerold

Mendes da Silva stelt dat de officier van justitie zijn winst heeft opgeblazen. Zijn advocaat Sander Janssen lichtte toe dat er bijvoorbeeld 2 kilo cocaïne nat was geworden en dat die niet was verkocht, maar wel werd opgenomen in de winstberekening van de officier. Ook zouden er vier blokken zijn gestolen, en dus kreeg Da Silva ook daarvoor geen geld.

Mendes da Silva verklaarde aan de rechtbank dat hij als ‘amateur’ het wereldje in was gerold en geen winst heeft gemaakt.

Op 25 augustus is het vonnis in de zaak. In november dient nog het hoger beroep in de strafzaak.