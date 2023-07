Ex-profvoetballer Mendes da Silva krijgt 7 jaar cel voor cocaïnesmokkel

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag oud-profvoetballer David Mendes da Silva (40) veroordeeld tot zeven jaar celstraf voor cocaïnesmokkel en -handel en omkoping. De strafeis was tien jaar. Da Silva werd op 4 augustus 2022 tijdens zijn verjaardagsfeest door de politie in Rotterdam gearresteerd op verdenking van een reeks ernstige strafbare feiten, waaronder drugshandel en witwassen. Later kwam daar nog een verdenking van omkoping bij.

Drie partijen

In deze strafzaak draaide het voornamelijk om de invoer van drie partijen cocaïne uit Zuid-Amerika. Voor de invoer van 74 en 105 kilo cocaïne is Da Silva veroordeeld voor het medeplegen van de invoer. In de zaak waarbij het om ruim 1.300 kilo cocaïne ging, wordt hij vrijgesproken van betrokkenheid bij de invoer, maar wordt hij wel veroordeeld voor strafbare voorbereidingshandelingen.

Sky ECC

Da Silva zou volgens justitie in gekraakte Sky ECC-chats hebben deelgenomen aan groepschats over cocaïne-invoer. Ook zou hij contacten hebben gehad met corrupt personeel in de Rotterdamse haven en op Schiphol.

50.000 euro

De zevenvoudig Oranje-international kocht op verzoek van een ander een corrupte medewerker in de scheepvaart om. Hiermee regelde hij dat de locatie van de container werd doorgegeven, zodat de cocaïne eruit gehaald kon worden. Da Silva zou daar 50.000 euro voor krijgen en de corrupte medewerker zou 100.000 euro ontvangen. In deze zaak was de cocaïne echter al ontdekt door de douane en in beslag genomen.

De rechtbank acht bewezen dat de ex-speler bij onder meer Sparta, Ajax, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos ook een periode in cocaïne heeft gehandeld in hoeveelheden van enkele tot tientallen kilo’s.

Zeven jaar

David Mendes da Silva is door de rechtbank veroordeeld tot zeven jaar cel voor betrokkenheid bij de invoer van cocaïne, cocaïnehandel en in twee gevallen voor omkoping. Een vordering voor het afpakken van criminele verdiensten wordt op een andere zitting besproken in de rechtbank.