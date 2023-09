‘Oudste zoon Taghi opgepakt in Dubai’

Connect on Linked in

De politie in Dubai heeft Faissal Taghi, de oudste zoon van Ridouan Taghi gearresteerd. Dat bevestigen ‘bronnen dicht bij het onderzoek’ aan De Telegraaf. De 22-jarige Faissal Taghi zou begin augustus al zijn aangehouden.

De arrestatie vond plaats op verzoek van Nederland. Faissal Taghi wordt door de politie en het Openbaar Ministerie verdacht van het voortzetten van de criminele activiteiten van zijn vader vanuit Dubai.

Italiaanse maffiabaas

De Nederlandse opsporingsdiensten voerden daarover al enkele jaren overleg met de politie in Dubai. Die gesprekken kwamen op gang nadat volgens justitie in Italië zou blijken dat de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale in 2021 per vrachtwagen 2,5 euro cash zou hebben laten bezorgen aan Taghi’s oudste zoon. Imperiale en Taghi’s oudste zoon zouden over dat geldtransport hebben gechat.

Het OM in Nederland laat in een reactie aan De Telegraaf weten de aanhouding niet te willen bevestigen. Of Faissal Taghi op dit moment nog vastzit en of hij aan Nederland wordt uitgeleverd, is onduidelijk.