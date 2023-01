Italiaanse justitie: Imperiale distribueerde duizenden kilo’s cocaïne vanuit Nederland

Connect on Linked in

De Italiaan Raffaele Imperiale (48) heeft in een internationaal netwerk van legale bedrijven de afgelopen jaren duizenden kilo’s cocaïne vooral vanuit Nederland in Europa gedistribueerd en miljoenen aan cash geld en goud witgewassen. Dat staat in het Italiaanse justitiedossier over het Camorra-lid uit Castellammare di Stabia (ten zuiden van Napels), dat Follow the Money en RTL Nieuws hebben ingezien. Uit het onderzoek blijkt dat de oudste zoon van Ridouan Taghi 2,5 miljoen euro cash kreeg uitbetaald van Imperiale.

Dekmantel

Het netwerk van Imperiale gebruikte een handvol Nederlandse bedrijven als dekmantel: een groothandel in landbouwproducten uit Westhoek, een koeriersbedrijf op Schiphol, een APK keuringsstation in IJsselstein, en een houtbewerkingsbedrijf uit Haarlem. In hoeverre deze bedrijven geïncrimineerd waren in de organisatie blijkt niet helemaal uit het Italiaanse dossier. Of er in Nederland onderzoek naar loopt wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. De namen van de firma’s worden in de artikelen van FTM en RTL dan ook niet genoemd.

Kip

Een van de zaken die volgens de Italianen behoorde bij de cocaïnelijn van Imperiale was de 125 kilo cocaïne die was verstopt tussen een lading bevroren kipproducten en maart 2021 werd gepakt bij een bedrijfspand in Cruquius, na een tip van de criminele inlichtingendienst in maart 2021 in beslag neemt. Twee Nederlanders en twee Italianen waren in de buurt en werden ervoor veroordeeld tot vijf jaar na een eis van vier jaar.

Volgens the dossier kreeg Imperiale in Nederland de beschikking over voorraden cocaïne die met zendingen van 100 tot 150 kilo per transporten over de weg richting Italië gingen. Of Imperiale ook zelf betrokken was bij de aanvoer van de drugs naar Nederland vermeldt het dossier niet.

Zoon

De Italianen schrijven in het dossier wel dat er een zakelijke relatie bestond met de oudste zoon van Ridouan Taghi aan wie hij op zeker moment een bedrag van 5 miljoen schuldig lijkt te zijn. Imperiale betaalde volgens de politie in ieder geval 2,5 miljoen, dat werd afgeleverd door een vrachtwagen bij een loods in IJsselstein, een vrachtwagen die direct erna doorreed naar de regio Schiphol om weer en nieuwe zending cocaïne op te pikken.

Neef

De Italiaanse justitie beschrijft een kennelijk goed lopend systeem van transporten en wereldwijde witwastransacties dat Imperiale middels micro-management nauwgezet leidt, hij begeleidt vele transacties persoonlijk via berichten met pgp-telefoons.

Het contact tussen de groep van Taghi en Imperiale heeft de Nederlandse recherche beschreven in de strafzaak tegen de ex-advocaat en neef van Ridouan, Youssef Taghi. Er zouden boodschappen van Taghi naar buiten zijn gegaan die later in berichten van diens zoon aan Imperiale terug zijn te lezen. Youssef Taghi is deze week veroordeeld tot 5,5 jaar cel.

Van Goghs

Het bewijs in het Italiaanse dossier komt vrijwel uitsluitend uit berichten van encryptiediensten EncroChat en Sky ECC, die de politie in respectievelijk 2020 en 2021 wist te hacken.

Imperiale was al in Italië veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf maar verbleef in Dubai, van waaruit hij zijn internationale zaken regelde. Zijn Italiaanse straf werd na onderhandeling ingekort nadat hij in 2016 twee uit het Van Gogh-musuem gestolen Van Goghs had overdragen aan Italië. Die schilderijen waren in 2002 gestolen door een tweetal mannen, onder wie Amsterdammer Octave “Okkie” Durham.

Vorig jaar hield de politie in de Verenigde Arabische Emiraten Imperiale aan en zette hem op een vliegtuig naar Italië waar hij terechtstaat in een lopende strafzaak met een aantal medeverdachten. Begin december werd bekend dat Imperiale een “spijtoptant” is geworden en dat hij voor zijn deal een volledige verklaring af zal leggen. Dat zal betekenen dat hij ook over zijn Nederlandse en andere internationale relaties zal gaan vertellen.

Imperiale was volgens informatie van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in verband te brengen met Ridouan Taghi en Richard “Rico de Chileen” R., en Bosniër Edin G. en de Ierse misdaadfamilie Kinahan.