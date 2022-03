Over en weer geschoten in A’dam-West

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam-West is zondagavond over en weer geschoten tussen een persoon in een auto en een voetganger. Beide partijen zijn gevlucht. Op de Roelantstraat zijn kogelhulzen gevonden. Op het Mercatorplein zijn bloedsporen aangetroffen. Er zijn nog geen slachtoffers getraceerd.

De politie heeft via Burgernet een signalement verspreid van in ieder geval één verdachte. Er wordt gezocht naar een lichtgetinte man van ongeveer 20 jaar. Hij is 1.80 lang, heeft een gezet postuur en draagt een donkergrijze donsjas en een donkere broek. Hij vluchtte in de richting van de Bestevâerstraat.

De politie heeft meerdere plaats delicten afgezet en doet onderzoek naar de schietpartij