Overleden man (38) in woning Leiden, politie vermoedt misdrijf

Een 38-jarige man is donderdagavond levenloos aangetroffen in zijn woning aan de Korte Langestraat in Leiden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet.

TGO

Rond 19.30 kreeg de politie een melding over de vondst van een overleden man in een woning aan de Korte Langestraat. Uit onderzoek bleek al snel dat de politie uitgaat van een misdrijf. Onder leiding van een officier van justitie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Het team probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. De politie meldt daarin meerdere scenario’s te onderzoeken.

Onderzoek

Specialisten van de Forensische Opsporing hebben uitgebreid onderzoek in en om de woning gedaan. Agenten doen in de directe omgeving van de woning buurtonderzoek. Er is nog niemand aangehouden.