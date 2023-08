Overleden man en wietkwekerij aangetroffen in woning Zandvoort (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft zondagmiddag rond 14.30 in een woning aan de Doctor de Visserstraat in Zandvoort een overleden man en een wietkwekerij aangetroffen. Het gaat om de 60-jarige bewoner van het pand. Hij is een natuurlijke dood gestorven, zo meldt de politie maandag in een persbericht.



Gasfles



Buurtbewoners hadden de bewoner al langere tijd niet gezien en deden daarvan melding bij de politie. Bij het binnentreden van de woning werd onder andere een gasfles aangetroffen. Op basis hiervan hebben agenten de woning verlaten en is de brandweer naar binnen gegaan om te kijken of alles veilig was. Binnen trof de brandweer de overleden man aan en de wietkwekerij.

Natuurlijke dood

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak. Hieruit is gebleken dat het gaat om een natuurlijk overlijden.

De wietkwekerij zal volgens de politie worden ontmanteld en vernietigd. Om hoeveel planten het gaat, is niet bekendgemaakt.